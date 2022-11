Die ukrainische Künstlerin Yuliya Grzmehle lebt schon seit Jahren in München, doch sie weiß um die Situation in ihrem Heimatland und um die geflüchteter Künstlerinnen und Künstler. Gemeinsam mit anderen Künstlerinnen aus der Ukraine hat Yuliya Grzmehle nun eine Spendenausstellung initiiert, die zeitgenössische Werke zeigt, die nach Kriegsbeginn entstanden sind. Die Werkschau heißt "Peaceful Sky" und zeigt Malerei von Anna Berezina, Iuliia Frantseva, Olha Krylova, Elena Shostal und Grzmehle selbst. Die Ausstellung ist nur für einen Abend im Werksviertel zu sehen und zwar im Penthouse des Werks 12 der AHHH GmbH, jenes Gebäudes, das als das "beste Bauwerk" Deutschlands 2021 mit dem DAM-Preis ausgezeichnet worden war. Der Verkaufserlös der Werke kommt zu 75 Prozent geflüchteten Künstlerinnen zu Gute, um sich damit eine neue Existenz aufbauen zu können, 25 Prozent geht an die Masha Foundation. Diese wurde von Maria Efrosinina, Journalistin und UN-Ehrenbotschafterin in der Ukraine, gegründete. Die Spenden-Organisation unterstützt Frauen und Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen verschiedener Altersgruppen, die in Kriegsgebieten in der Ukraine leben.

Peaceful Sky, Spendenausstellung, Fr., 4. Nov., 18-22 Uhr, Loft im Werk 12, Speicherstraße 20, Werksviertel