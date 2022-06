Schul- und Kinderbücher in ihrer Muttersprache für ukrainische Kinder in München.

Viele Tausend Kinder sind nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Bilder- und Kinderbücher in ukrainischer Sprache sind jedoch Mangelware in öffentlichen Bibliotheken, Schulen und Gemeinschaftsunterkünften. Dabei können in krisenhaften Situationen vertraute Geschichten Kindern Trost, Hoffnung und Halt geben. Benefizaktionen der Stiftung Internationale Jugendbibliothek und des Rotary Clubs Blutenburg sowie der Kurt Wolff Stiftung wollen hier Abhilfe schaffen. In Kooperation mit ukrainischen Kinderbuchverlagen konnten bereits aktuelle Bilder- und Kinderbücher nach München geholt werden. Sie sollen unentgeltlich an Schulen, Hilfseinrichtungen und Büchereien verteilt werden. Die Kurt Wolff Stiftung hat dazu ein Spendenkonto eingerichtet, Näheres unter www.kurt-wolff-stiftung.de.