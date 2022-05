Ein "Hörstück live" soll es werden: Im Zentrum mehrerer Abende im TamS Theater steht zeitgenössische ukrainische Lyrik. In Zusammenarbeit mit ukrainischen Literatinnen und Literaten wollen die Stimmperformerin Ruth Geiersberger und der experimentelle Musiker Ardhi Engl mit dem Ensemble des TamS Theaters und dem Publikum einen "Zwischen Raum" schaffen. Aus Texten, Worten und Gedichten sollen Fragen entstehen; Fragen dazu, wie wir uns selbst in dieser Situation definieren. Der Abend, bei dem Geiersberger Regie geführt hat, soll sich spielend spontan entwickeln. Entstehen soll dabei "ein Klang und Gedankentableau". Der Eintritt zu der Benefizveranstaltung ist frei. Spenden sind willkommen und gehen an ukrainische Künstler und Künstlerinnen.

"Zwischen Raum", 13., 14., 20. und 21. Mai, jeweils 20.30 Uhr, TamS Theater, Haimhauser Str. 13 a, Reservierung unter Telefon 089/ 34 58 90 oder tams@tamstheater.de