Anlässlich des ersten Jahrestags des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine weist die Rektorenkonferenz der deutschen Kunsthochschulen darauf hin, in welchen Bundesländern und zu welchen Bedingungen geflüchtete Menschen aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern an Kunsthochschulen in Deutschland studieren können. In Bayern sind dies die Akademien der Bildenden Künste in München und in Nürnberg. Infos gibt es unter sekretariat@adbk.mhn.de und rieber@adbk-nuernberg.de.