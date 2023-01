Experten sprechen in der Akademie der Schönen Künste über den Umgang mit im Krieg zerstörten Kulturbauten in der Ukraine.

Die Ukraine erleidet durch den Krieg unendliche Verluste, auch kulturell. Kirchen, Museen und andere Architekturdenkmäler liegen in Trümmern. Ein Abend in der Akademie der Schönen Künste widmet sich den zerstörten Bauten und ihrer historischen Bedeutung, nachhaltigen ukrainischen Projekten zur Flüchtlingsunterbringung und Wiederaufbau-Konzepten. Auf dem Podium: Religionswissenschaftlerin Iryna Fenno, zur Zeit in München wohnhaft und Mitglied von "Religion on Fire" (die Initiative dokumentiert die Zerstörung sakraler Gebäude), Architekt und Künstler Oleksandr Burlaka (derzeit Artist in Residence an der Akademie der Künste Berlin) und Architekt und Verleger Philipp Meuser, er hat 20 Jahre Erfahrung im postsowjetischen Raum.

Ukraine: Architekturzerstörungen und Wiederaufbaupläne, Moderation: Judith Leister , Begrüßung: Winfried Nerdinger, Di., 17. Jan., 19 Uhr; Bayerische Akademie der Schönen Künste, Max-Joseph-Pl. 3, Eintritt frei