Von Thomas Anlauf

Slava Fedoryshyna steht in eine blau-gelbe ukrainische Flagge gehüllt im Hauptbahnhof. Die junge Frau hat sich als ehrenamtliche Dolmetscherin gemeldet, will ihren am Bahnhof ankommenden Landsleuten erste Fragen beantworten und ihnen sagen, wohin sie sich nun als Geflüchtete wenden können. Noch hält sich die Zahl der Menschen, die mit dem Zug aus dem Krieg nach München geflohen sind, in einem überschaubaren Rahmen. Doch die Regierung von Oberbayern und die Stadt München rechnen damit, dass in den kommenden Tagen Tausende hier eine Bleibe suchen werden.

Dafür versuchen Stadt, Wohlfahrtsverbände und ehrenamtliche Helfer, Wohnraum und Hilfsangebote zu schaffen. Bislang stehen von städtischer Seite bis zu 1500 Schlafplätze zur Verfügung, doch das sind keine Orte, die für eine längere Bleibe geeignet wären. Viele Geflüchtete aus der Ukraine kommen bislang offenbar bei Landsleuten in München unter, immerhin leben in der Stadt 8000 Menschen mit ukrainischer Nationalität.

Unterdessen sind zahlreiche Helfer unterwegs in Richtung Ukraine, auch die Stadt München will einen Hilfskonvoi dort hinschicken. Angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine gehen Beobachter davon aus, dass es womöglich jahrelange Unterstützung braucht, um Geflüchteten und auch Menschen in der Ukraine zu helfen. Da ist es ein tröstliches Zeichen, dass die Hilfsbereitschaft der Münchnerinnen und Münchner derzeit riesig ist.

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie der Ukraine-Krieg die Münchner Wirtschaft trifft BMW und MAN müssen die Produktion drosseln, weil ihnen Kabelstränge und andere Teile von Zulieferern fehlen. Viele Unternehmer blicken auch besorgt auf den Gasmarkt - denn München ist von russischem Gas abhängig.

Demonstrieren in Corona-Zeiten? Ja, das geht Warum dürfen Putin-Gegner, was Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen verwehrt wird? Weil es zwischen den Bewegungen entscheidende Unterschiede gibt.

"Dieses verbrecherische Vorgehen gegen unsere Nachbarn ist unerträglich" Was Teilnehmerinnen und Teilnehmer antreibt, bei frostigen Temperaturen auf dem Münchner Königsplatz zu demonstrieren.

Mit einem Messer und wie "ferngesteuert" Eine bewaffnete Frau dringt in die Anita-Augspurg-Berufsoberschule ein und versetzt Schüler in Angst. Das Landgericht entscheidet nun über ihre Unterbringung.

KULTUR ERLEBEN

MÜNCHEN ERLESEN

