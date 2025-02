Am 24. Februar jährt sich der Großangriff Russlands auf die Ukraine zum dritten Mal. Bis Dezember vergangenen Jahres kamen mindestens 12 500 ukrainische Zivilisten ums Leben, etwa 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind nach Deutschland geflohen . Es ist ein Krieg, der sich auch gegen die kulturelle Identität der Ukraine richtet. Anlässlich des Jahrestags finden in München in diesen Wochen mehrere Veranstaltungen statt, in denen die kulturelle, gesellschaftliche und politische Identität der Ukraine im Mittelpunkt steht.

Vom einfachen Leben und vom Überleben handelt der neue Film der ukrainischen Regisseurin Adelina Borets. In „Flowers of Ukraine“ trotzt die 68-jährige Nataliia mit ihrem Garten Kiews Immobilienhaien und dem Krieg. Ein Liebeslied auf das Leben im Angesicht der Katastrophe, musikalisch untermalt von der Kiewer Band Dakha Brakha. Das Tschechische Zentrum zeigt „Flowers of Ukraine“ im Original mit Untertiteln am 5. März um 21 Uhr im Filmmuseum in der Reihe „Mittel Punkt Europa“.

Auch in der Literatur hinterlässt der Krieg tiefe Spuren. So wird im Literaturhaus am 20. Februar um 19 Uhr an Volodymyr Vakulenko erinnert. Der ukrainische Schriftsteller wurde 2022 verschleppt und später tot in einem Massengrab gefunden. Seine Beobachtungen überdauerten unter dem Titel „Ich verwandle mich – Aufzeichnungen unter russischer Besatzung“.

Bühne frei für politische Diskussionen

Dass die Theaterbühne nicht nur der einseitigen Inszenierung dient, zeigt am 13. März die Diskussionsreihe „München redet“ im Residenztheater. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen ihre Fragen einschicken. Um 19 Uhr stehen Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff Rede und Antwort zum Thema Ukraine.

Im Residenztheater diskutiert die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zusammen mit Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff über Krieg und Frieden in der Ukraine. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Eine weitere Podiumsdiskussion im Bellevue di Monaco zieht nach drei Jahren Krieg Bilanz. Wie hat der Krieg vulnerable Bevölkerungsgruppen beeinflusst? Und wie können Münchner mit der Partnerstadt Kiew solidarisch sein? Diese Fragen erörtern am 28. Februar (Beginn 19 Uhr) unter anderem Mariia Adomaitis der Kiewer Stadtverwaltung und Leonard Pankonin von der Initiative „Munich Kyiv Queer“.

Noch bis zum 23. März ist die Fotoausstellung „Alltag im Krieg“ im Bosco Gauting zu sehen. In Zusammenarbeit mit Amnesty International dokumentiert die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Bienert, wie die Bevölkerung Normalität im Angesicht des Krieges wahrt.

Der Karlsplatz wird am 23. Februar zum Irrgarten. Im „Labyrinth der Freiheit“ wandeln Besucher zwischen Fotowänden, die die Zerstörung ukrainischer Städte zeigen. Das Projekt der ukrainischen Aktivistengruppe „Mirja“ ruft zum Einsatz für die Demokratie auf. Eine Mahnung, die am Tag der Bundestagswahl kaum aktueller sein könnte.

Roma rettet seine Katzen, Cherson Juni 2023. Ein Foto von Johanna-Maria Fritz aus der Ausstellung „Alltag im Krieg“ im Bosco Gauting. (Foto: Georgine Treybal)

Im Münchner Backstage geht es am 17. März ums große Geld. Das will die ukrainische Band BoomBox jedoch nicht für sich selbst, sondern für einen guten Zweck. Die Ticketerlöse werden gespendet. Sänger Andriy Khlyvnyuk wurde 2022 selbst Soldat. Mit Pink Floyd brachte er im selben Jahr die Charity-Single „Hey Hey Rise Up“ heraus.

Die Punkband Pussy Riot rebelliert gegen die russische Regierung und verurteilt deren Krieg gegen die Ukraine. Im Haus der Kunst ist noch bis zum 9. April die Ausstellung „Velvet Terrorism Pussy Riot’s – Russia“ zu sehen. Sängerin und Drummerin Daina Burkot tritt am 22. Februar um 20 Uhr als Solistin in der Roten Sonne auf.

Wer sich nicht für eine Kunstform entscheiden kann, besucht den Auftakt der Reihe „Trauriger Montag“ im neu gestalteten Marstall Salon des Residenztheaters. Der Auftakt am 24. Februar ist georgischen und ukrainischen Dichterinnen und Autoren gewidmet, die von der Sowjetdiktatur zum Schweigen gebracht wurden. Mit Texten und einer Performance (Deutsch/Georgisch) von Elsa Javakhishvili und Wacho Tscheischwili, dem Kunstfilm „Unspoken: Words of Silence and Noise“ von Wacho Tscheischwili, Musik von Nana Ioseliani (nana.ios) und einer Kostüminstallation von Gvantsa Glonti. Beginn ist um 21.40 Uhr.