Als die Bomben näher kamen, verließen Victoria Davydenko und ihre Tochter Ksenia ihre Wohnung in Charkiw. Ihre Hauskatze kam mit, sie gehört zur Familie. Jetzt sind sie in Grünwald in Sicherheit.

Von Julia Schriever, Grünwald

Wie hinterlässt man seine Wohnung, wenn man nicht weiß, ob man zurückkommt? Trägt man noch den Müll runter? Sperrt man die Tür zu? Als Victoria Davydenko, 53, und ihre Tochter Ksenia, 19, ihre Wohnung im ukrainischen Charkiw verließen, musste es schnell gehen. Sie hörten die Bomben, weniger als einen Kilometer entfernt. Sie packten ein paar Dokumente und Kleider in zwei kleine Koffer. Ihre Katze Cleopatra setzten sie in eine Tasche. Sie hatten schon gehört, dass viele Menschen ihre Haustiere zurückließen, die Wohnungstür schlossen und davonfuhren. Victoria und Ksenia Davydenko hätten das nie gemacht. Seit zehn Jahren sind sie und Cleopatra eine Familie.

Inzwischen sind die drei in Grünwald, etwa 2000 Kilometer von Charkiw entfernt. Sie sind bei Christina Hildenbrand, 37, und ihrer Familie untergekommen. Hier sitzen sie jetzt am großen Esstisch, es gibt Tee und Pralinen. Die Sonne strahlt zur Terrassentür rein. Auf der Küchenanrichte stehen jede Menge Tulpen und Rosen vom Weltfrauentag, der in der Ukraine sehr wichtig ist. Christina Hildenbrand und ein paar Freunde haben versucht, den Tag auch in Grünwald auf ukrainische Art zu feiern. So gut wie feiern eben geht, wenn in der Heimat Krieg ist und man nicht weiß, ob die Wohnung noch steht oder von einer Bombe zerstört wurde.

"Wir sind wirklich dankbar für die Hilfe."

"Wir sind wirklich dankbar für die Hilfe", sagt Victoria Davydenko auf Ukrainisch, ihre Tochter übersetzt ins Englische. Beide haben blondes Haar und blaue Augen. Vor beiden liegt ihr Handy auf dem Tisch, darin all die Fotos von der Zeit, als ihr Leben noch normal war: Victoria Davydenko im Tierpark, im Einkaufszentrum, auf einem großen Charkiwer Platz. Aber ständig kommen auch neue Eilmeldungen, Nachrichten und Videos auf ihren Handys an. Der Platz, auf dem das Foto entstand, war in allen Nachrichten, weil dort eine Rakete mitten in ein Regierungsgebäude einschlug. Das Einkaufszentrum, das erst vergangenes Jahr eröffnet hatte, ist jetzt zerstört. Und auch der Tierpark wurde getroffen, viele Tiere sind tot.

Auf Ksenia Davydenkos Handy kommen viele Nachrichten von Freunden an. Sie schreiben, wie es ihnen geht, wo sie gerade sind. Noch vor einem Monat studierten sie alle zusammen an der Uni in Charkiw. Sie lernten für Prüfungen, spielten Tischtennis oder besuchten die Theatergruppe. Jetzt sind viele Freunde geflohen, andere harren in ihren Badezimmern oder Kellern aus, sie schicken Nachrichten, in denen sie sich verabschieden.

Als Ksenia Davydenko und ihre Mutter aus Charkiw flohen, wussten sie nicht wohin. Sie nahmen einfach den ersten Zug in Richtung Westen, den sie erwischen konnten. Er war voller Menschen, viele hatten Katzen und Hunde dabei. Weil niemand wusste, ob die russischen Truppen auch einen Zug beschießen würden, fuhr der Schaffner langsamer, nachts schaltete er die Lichter in den Abteilen aus. Kontrolleurinnen achteten darauf, dass niemand Licht machte. Ein Zug, der sich zu verstecken versuchte.

Als sie aufwachten, war Cleopatra verschwunden

Victoria und Ksenia Davydenko konnten kaum schlafen, es war zu unbequem. Aber einmal nickten sie doch beide kurz ein - und als sie aufwachten war ihre Katze Cleopatra weg. So erzählen sie es. Sie suchten sie überall im dunklen Zug, aber fanden sie nicht. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als bis zur Endstation in Uschhorod zu warten und Cleopatra dann im leeren Zug zu suchen. Sie fanden sie in einem Abteil, weit entfernt von ihrem. Sie kamen schließlich mit mehreren Zügen nach München.

Etwa um diese Zeit sah Christina Hildenbrand in Grünwald die Bilder vom Krieg in der Ukraine und fragte sich, wie sie helfen kann. Im Dachgeschoss ihres Hauses ist zurzeit ein großes Zimmer frei, ihre Stieftochter ist während der Semesterferien unterwegs. Über ein paar Ecken kam dann der Kontakt zu Victoria und Ksenia Davydenko zustande. Es gab nur ein Problem: Christina Hildenbrands Mann hat eine Katzenhaar-Allergie. Sie überlegten hin und her, was mit der Katze passieren sollte. Aber Cleopatra ist Familie. Am Ende einigten sie sich darauf, dass die Katze eben im Dachgeschoss bleibt, sie ist ohnehin eine Hauskatze.

Christina Hildenbrand gibt sich Mühe, den beiden Ukrainerinnen ein Programm zu bieten. Sie ein bisschen von den Eilmeldungen abzulenken, die jede Minute auf ihren Handys ankommen. Sie waren am Starnberger See und in der ukrainischen Kirche, haben Papierkram erledigt und Weltfrauentag gefeiert. Sie haben Borsch gekocht, sehr viel zusammengesessen und über alles Mögliche geredet.

Beide hatten sie große Ziele, jetzt ist alles ungewiss

Victoria und Ksenia Davydenko sagen, dass sie sich sicher fühlen. "Die Deutschen sind so nett zu uns", sagen sie. Ihr Aufenthaltsstatus wurde sofort akzeptiert. Sie haben eine Arbeitserlaubnis, ein Hilfspaket und viele Kapuzenpullis bekommen. Trotzdem denken sie natürlich viel an ihre Heimat. Victoria Davydenko war in Charkiw glücklich in ihrem Job als Jura- und Kriminologie-Dozentin. Ksenia Davydenko hatte neben dem Studium eine Model-Karriere begonnen, hatte die ersten Fotos für ihre Mappe gesammelt. Beide hatten sie große Ziele, jetzt ist alles ungewiss.

Ksenia Davydenko erzählt, dass sie vor ein paar Tagen von ihrem alten Leben geträumt hat. Von ihren Uni-Prüfungen und den Tischtennisspielen in Charkiw. Ein Traum, der vor einem Monat nicht der Rede wert gewesen wäre. Dann wachte sie auf in ihrem neuen Bett in Grünwald.