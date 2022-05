Für Joseph Roth waren die Lieder aus der Ukraine die schönsten, die er in Osteuropa gehört hatte. Für Paul Celan war die Ukraine der Ort der Deportation seiner Eltern, des Massenmords in der Shoa, der mit den Menschen auch den Chassidismus ausrottete. Um die Geschichte der Juden in der Ukraine geht es am Dienstag, 3. Mai, 19 Uhr, in einem Vortrag von Frank Golczewski im Jüdische Museum München, Sankt-Jakobs-Platz 16, der Eintritt kostet acht Euro, Anmeldung unter https://t1p.de/juden-in-der-ukraine.