Von Michelle Rigohrt, München

Die Umstände in der Ukraine stehen weiterhin unter keinem guten Stern. Doch die Unterstützung aus allen Richtungen lässt nicht nach. Am Samstag, 19. März, gibt es daher auch im Deutschen Museum ein Sonderprogramm: den Astro-Aktionstag für die Ukraine. Für die Besucherinnen und Besucher des Museums ist der Eintritt für das Planetarium frei. Eine zusätzliche Vorstellung mit Live-Moderation, zwei Vorträge und die Wiedereröffnung der Oststernwarte mit dem Goerz-Teleskop sind zugunsten der Ukraine geplant. Die Spenden können an der Eingangshalle sowie an der Spendenbox in der Oststernwarte abgegeben werden.

Eine blaue Flagge mit einem einzelnen gelben Stern darauf. Diese hat Christian Schnurer 2019 anlässlich des deutsch-ukrainischen Literaturtreffens "Eine Brücke aus Papier" entworfen. Aus Respekt vor den ukrainischen Entwicklungen, die den europäischen Vorstellungen entsprechen, wurde die Flagge "Single-Star" in München und Mariupol am Asowschen Meer gehisst. Am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr soll die Flagge nun wieder in München über dem Kreativquartier wehen.

Die Spendenbereitschaft bei den Benefizaktionen der vergangenen Tage hat auch bereits schöne Ergebnisse erzielt: Stolze 333 000 Euro hat das Engagement der Violinistin Anne-Sophie Mutter in Kooperation mit den drei großen Münchner Orchestern beim Benefizkonzert in der Isarphilharmonie bisher eingebracht. Die gesamten Einnahmen gehen an Save the Children und somit an ukrainische Kinder und ihre Familien. Bei der Vernissage "Tobias Stutz - Wohnwelten" im Mandarin Oriental kamen 15 000 Euro für die Flüchtlingshilfe der Münchner Freiwilligen zusammen. Und das Konzert der Hochzeitskapelle beim Tag der offenen Tür in der Villa Stuck erbrachte ebenfalls Spenden in Höhe von 3690 Euro.