Was tun in diesen Tagen? Das Deutsche Theater will Geld für die leidende Bevölkerung in der Ukraine sammeln. Musiker und Kabarettisten treten an unter dem Motto "München huift!" Mit dabei sind die Kabarettistin Monika Gruber und der Liedermacher Roland Hefter. Angekündigt sind auch die Musik-Humoristen Chris Boettcher, André Hartmann, Markus Langer und Michi Dietmayr, der Liedermacher Keller Steff, Kabarettist Jürgen Kirner, die Bayerische Philharmonie und die Opernsängerinnen Franziska Rabl und Yvonne Steiner. Die Kartenpreise zwischen 40 und 100 Euro sind nicht an eine Sitzplatzkategorie gebunden. Besucher entscheiden beim Kauf, wie viel sie geben können. Die kompletten Einnahmen, auch die des Theatergastronomen Käfer, gehen auf ein von der Stadt München eingerichtetes Spendenkonto.

München huift! Benefizkonzert für die Ukraine, Di., 8. März, 19.30 Uhr, Deutsches Theater, Schwanthalerstraße 13, Karten unter www.muenchenticket.de