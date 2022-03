Bayerische Kultureinrichtungen helfen weiterhin, wo sie können. Doch auch Verschiebungen wie an der Bayerischen Staatsoper sind unumgänglich.

Von Michelle Rigohrt, München/Regensburg

Die Bayerische Staatsoper muss "aufgrund der geopolitischen Lage" die Premiere der Neuinszenierung von "Koma" verschieben. Durch den russischen Krieg in der Ukraine sei die Teilnahme des internationalen Orchesters "musicÆterna" zu ungewiss, sagt Serge Dorny, Leiter der Staatsoper. Erst beim "Ja, Mai Festival 2024" soll die Koproduktion der Staatsoper, des Volkstheaters und der Kammerspiele zu sehen sein.

Derweil gibt es weiterhin zahlreiche Benefizaktionen für die Ukraine. "Man kann nicht einfach nur zusehen", so Robert Ketterer, Inhaber des Auktionshauses Ketterer Kunst. Daher wurde die Online-Only-Auktion "Printastic" mit Papierarbeiten von nationalen und internationalen Künstlern zur Benefizauktion. 45 000 Euro gehen nun dank der Spendeneinnahmen des Auktionshauses an die Kinderrechtsorganisation "Save the Children".

Ohne vielleicht ganz zu verstehen, was Krieg eigentlich ist, werden auch Kinder nicht vor den angsteinflößenden Bildern aus der Ukraine verschont. Die Wanderausstellung "Guten Tag, lieber Feind", die schon seit mehr als zwei Jahrzehnten durch die Welt zieht, zeigt Bilderbücher, die auf kindgerechte und kreative Art und Weise vielleicht ein paar der Fragen zum Krieg beantworten. Auf Anfrage unter empfang@ijb.de stellt die Internationale Jugendbibliothek sechs Bilder dieser Ausstellung für Rathäuser, Kultur- und Gemeindezentren, Schulen und allen, die ihre Solidarität mit der Ukraine ausdrücken möchten, gegen eine Gebühr von 30 Euro zur Verfügung. Die polnische Stiftung Fundacja Powszechnego Czytania (Stiftung Lesen für alle) erhält die Einnahmen und kauft damit ukrainische Kinderbücher, die an geflüchtete Kinder in Polen verteilt werden.

Odessa, die Regensburger Partnerstadt, fürchtet derzeit das Näherrücken der russischen Truppen. Als bedeutendes Wirtschaftszentrum der Ukraine ist die Millionenstadt ein wichtiges Ziel für Putin. Das Theater Regensburg veranstaltet nun gemeinsam mit dem Kulturreferat der Stadt am 26. März um 19.30 Uhr ein Solidaritätskonzert. Die Einnahmen des Konzerts werden zusammen mit den Einnahmen des Sonderkonzerts des ukrainischen Kammerorchesters im Reichssaal (am 24. März) für Odessa gespendet.