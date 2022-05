Von Susi Wimmer

Die Tegernseer Landstraße in München ist eine laute Straße, zwischen Ostfriedhof und Post (ja, es gibt noch eine Post) auch noch eine recht geschäftige. Um so überraschter ist der Spaziergänger, wenn er in die Kiesstraße einbiegt - und in einer anderen Welt landet. Gepflasterte schmale Straßen, putzig kleine Häuser, alles etwas schief, kunterbunt und aus der Zeit gefallen. Für den Pumuckl-Kinofilm soll der Meister Eder hier seine Werkstatt bezogen haben und in der benachbarten Oberen Grasstraße hat der Künstler Clemens Geyer sein kleines gelbes Häuschen selbst in ein Kunstwerk verzaubert.

Feldmüllersiedlung wird das Karree genannt, nach Therese Feldmüller, die das Land kaufte und in Parzellen zu erschwinglichen Preisen an Tagelöhner und Feldarbeiter weiterverkaufte. Dort entstand um das Jahr 1840 auch das Uhrmacherhäusl in der Oberen Grasstraße. Genau gegenüber von Geyers Haus stand das Mini-Häuschen, bis es am 1. September 2017 dem Erdboden gleich gemacht wurde. Jetzt stehen der Eigentümer und der Chef der Baufirma, die das Häuschen laut Genehmigung sanieren sollte, vor dem Amtsgericht. Es ist die Rede von Unschuld, von Versehen, von Fehlern und von einem "Aussetzer", die letztlich dazu führten, dass das Uhrmacherhäusl nicht mehr existiert. Aber kann das sein?

