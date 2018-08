31. August 2018, 18:26 Uhr München heute Uhrmacherhäusl-Abriss / Risikofaktor Söder / Sperrung Olympiastadion

Von Sara Maria Behbehani

Als das Uhrmacherhäusl in Giesing vor einem Jahr am 1. September überraschend beseitigt wurde, waren sich Bürger und Experten in den zuständigen Behörden schnell einig: Einen solchen Fall von "Denkmalentsorgung" hat es in München noch nicht gegeben.

Tatsächlich war durch eine illegale Abrissaktion von dem 1840 erbauten Handwerkerhäuschen nichts weiter übrig als ein Trümmerhaufen. Schnell wurde der Vorwurf laut, der Bauherr wolle wohl ein Maximum an Geld aus dem Grundstück herausholen. Er hatte alsbald ein Verfahren am Hals, in dessen Mittelpunkt Delikte wie Sachbeschädigung, Bauen ohne Baugenehmigung und Zerstörung eines Denkmals stehen. Der Ausgang ist allerdings noch immer ungewiss, da der Eigentümer alle Vorwürfe bis heute von sich weist und der Fall juristisch sehr komplex ist. Ebenso kompliziert gestalten sich die Pläne der Stadt, das Haus originalgetreu wieder aufzubauen.

An die unseligen Vorkommnisse von damals will die Bürgerinitiative "Heimat Giesing - gemeinsam fürs Uhrmacherhäusl" an diesem Samstag erinnern, schreibt mein Kollege Hubert Grundner. Denn die Empörung der Menschen über den illegalen Abriss ist bis heute ungebrochen.

Das Wetter: Es bleibt regnerisch bei Temperaturen um 14 Grad. Erst am Sonntag zeigt sich vereinzelt die Sonne. Bei Temperaturen um 18 Grad wird es auch etwas wärmer.

DER TAG IN MÜNCHEN

Söder gilt in der Münchner CSU als Risikofaktor Die CSU tut sich in München schwer und könnte Prognosen zufolge drei von neun Stimmkreisen an die Grünen verlieren. Was plant Markus Söder für die Landeshauptstadt? Zum Artikel

Der MVG gehen die Fahrer aus Künftig können die Mitarbeiter wählen, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit haben möchten. Das macht die Personalplanung schwierig. Zum Artikel

Amtsgericht: Kita muss mit engagiertem Elternbeirats-Papa leben Der Kindergarten hatte den Platz für den Sohn gekündigt, weil sein Vater in seinem Amt wohl zu engagiert war. Zumindest im Eilverfahren bekam die Familie nun recht. Zum Artikel

Olympiastadion drohen eineinhalb Jahre Sperrung Auch der Turm wird für Sanierungsarbeiten wohl mehr als ein Jahr gesperrt - und das sind nicht die einzigen Baustellen im Olympiapark. Der Betreiber rechnet mit deutlich weniger Besuchern. Zum Artikel

Feringasee: Aufstand der Nackten

Nudisten haben es am Feringasee bei München schwer, seit dort ein Sicherheitsdienst patrouilliert. Mit Trillerpfeifen warnen sich die FKK-Aktivisten gegenseitig vor Kontrollen. Zum Artikel

