28. Oktober 2018, 18:51 Uhr Uhrenbörse Messebesucher ausgeraubt

Zum zweiten Mal binnen sechs Wochen sind Besucher einer Uhrenbörse im Münchner Norden ausgeraubt worden. Laut Polizei waren ein 42-Jähriger aus Aserbaidschan und ein 34-Jähriger aus der Ukraine am Samstag gegen 15.45 Uhr auf dem Weg vom Parkplatz zum Hotel "Soulmade" in Unterschleißheim, als sie kurz vor dem Hoteleingang attackiert wurden. Der Angreifer schlug dem 42-Jährigen mit der Faust in den Rücken, sprühte Pfefferspray und entriss seinem Opfer die Umhängetasche mit drei wertvollen Herrenarmbanduhren, darunter eine Rolex. Der Täter flüchtete über den Professor-Angermair-Ring nach Osten. Er trug einen roten Kapuzenpulli mit weißen Querstreifen auf dem Rücken. Die Opfer des Überfalls waren Besucher der "Euro Watch Fair", die am Sonntag im Unterschleißheimer Hotel Infinity stattfand - eine Börse, auf der Händler und Privatleute an Tischen "pro laufendem Meter" seltene Uhren anbieten. Mitte September war nach dem Besuch dieser Börse eine 54-Jährige aus dem Raum Mailand von zwei ebenfalls "südosteuropäisch" aussehenden Männern ausgeraubt worden. Die Täter hatten sich damals als Polizisten ausgegeben.