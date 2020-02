Freien Zugang zu unzähligen Backshops in München - das erhoffte sich wohl eine dreiköpfige Bande, als sie einem Lieferanten den Schlüsselbund stahlen. Diesen hatte der Mann kurz unbeaufsichtigt gelassen, als er ein Geschäft an der Dülferstraße belieferte. Als die Einbrecher den Schlüsselbund erstmals einsetzten, bei einer Bäckerei am Kapuzinerplatz, erbeuteten sie zwar Lebensmittel und einen Laptop - das dabei entstandene Video einer Überwachungskamera ermöglichte der Polizei allerdings auch die Identifizierung eines der Täter, eines 47-jährigen Mannes. Weitere Ermittlungen führten zu einer Komplizin, 31 Jahre alt, ohne festen Wohnsitz, und schließlich zu einer weiteren Mittäterin, sie ist 38 Jahre alt und in München gemeldet. Gegen alle drei wird nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.