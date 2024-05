„Rosemarie Tietze ist die Grande Dame der deutschsprachigen Übersetzung“, so urteilt Kunstminister Markus Blume in der Pressemitteilung seines Ministeriums. „Ihr ganz eigener Ton nimmt die Leserinnen und Leser sofort gefangen“. In diesem Fall ist es ihre Erstübertragung des russischsprachigen Romans „Getäuscht“ von Juri Felsen, die auch von der Jury gewürdigt wird: Mit diesem Buch habe Tietze „wieder einmal einen Schatz für die deutschsprachige Literaturwelt gehoben“. Felsen besteche als Zeitgenosse von Proust mit einer „psychologisch ungemein feinnervigen Charakterisierung seiner Figuren, die von der Übersetzerin auf sensible und kreative Weise ins Deutsche gebracht wurde“. Die Übersetzung soll 2025 bei Kiepenheuer & Witsch erscheinen.

Rosemarie Tietze, 1944 in Oberkirch/Schwarzwald geboren (wo sie heute neben München lebt), studierte Theaterwissenschaft, Slawistik und Germanistik in Köln, Wien und München und verbrachte ein Jahr in Moskau. Seit den Siebzigerjahren hat sie sich einen Namen als Literaturübersetzerin aus dem Russischen gemacht. Sie hat zudem mehr als 20 Jahre am Münchner Sprachen- und Dolmetscherinstitut gelehrt und war Initiatorin und langjährige Vorsitzende des Deutschen Übersetzerfonds. Die Verleihung des Arbeitsstipendiums durch Kunstminister Blume ist für den 10. Juli im Literaturhaus geplant.