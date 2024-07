Ein Preis ist ohnehin schon eine schöne Sache für den Ausgezeichneten oder die Ausgezeichnete. Für die Übersetzerin Rosemarie Tietze , die an diesem Mittwoch im Literaturhaus mit einem Arbeitsstipendium des Freistaats bedacht wurde, kam vor Ort noch eine Überraschung dazu: Das Stipendium, bisher mit 7000 Euro dotiert, ist auf 10 000 Euro erhöht worden, wie eine Pressemitteilung des Kunstministeriums bekanntgab: Man lege „nochmals eine Schippe drauf“, so Kunstminister Markus Blume. Das wird umgehend umgesetzt und sich bereits auf Tietzes Konto bemerkbar machen.

Schließt das Staatsministerium damit an Großzügigkeit nur zur Landeshauptstadt auf? Wenn Werner von Koppenfels in wenigen Tagen den Münchner Übersetzungspreis erhält, ist dieser von vornherein mit 10 000 Euro dotiert. Ganz vergleichbar sind beide Auszeichnungen allerdings nicht: Der städtische Preis ist als Würdigung eines Gesamtwerks gedacht und wird nur alle drei Jahre verliehen, alternierend mit dem Literatur- und dem Publizistikpreis. Das Arbeitsstipendium des Freistaats wird hingegen jährlich vergeben und ist stets an ein Projekt gekoppelt; Tietze erhält es für die Erstübertragung von Juri Felsens Roman „Getäuscht“ aus dem Russischen. Die nicht gerade überbezahlte Übersetzerzunft, so darf man annehmen, ist für alle Varianten der Preisgestaltung offen.