3. August 2018, 18:59 Uhr Überraschende Pläne Neue Gleise im Norden

Freistaat erwägt Ausbau der Bahntrasse nach Freising

Der Freistaat prüft nun doch, die Bahnstrecke von München nach Freising und Landshut viergleisig auszubauen - entgegen aller bisherigen Beteuerungen, dass diese Pläne vom Tisch seien. Das Verkehrsministerium bestätigte, dass es im vergangenen Jahr eine Studie hat anfertigen lassen, wie die Strecke auf vier Gleise erweitert werden könnte. Zudem habe man das Vorhaben beim Bund für den Bundesverkehrswegeplan angemeldet, wie eine Ministeriumssprecherin sagte. Das Bundesverkehrsministerium wiederum teilte mit, auf Wunsch des Freistaats dies erneut zu prüfen.

Hintergrund der Überlegungen ist, dass die Bahntrasse schon jetzt intensiv genutzt wird. Laut bayerischem Verkehrsministerium zählt sie zu den am stärksten ausgelasteten Strecken im Freistaat. Wolle man dort mehr Züge fahren lassen, insbesondere wenn in einigen Jahren die zweite S-Bahn-Stammstrecke unter der Münchner Innenstadt fertig ist, so sei das "kaum noch möglich", sagte die Sprecherin. Denn die Trasse wird nicht nur von S-Bahnen befahren, sondern auch von Güter- und Regionalzügen Richtung Regensburg und Passau. Schon heute sei die "Betriebsqualität" am Anschlag, sagte die Sprecherin. "Deshalb ist dem Freistaat Bayern daran gelegen, die Streckenleistungsfähigkeit zu steigern." Man habe das Projekt in das Programm "Bahnausbau Region München" aufgenommen. Als im März der damalige Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) dieses dem Landtag präsentierte, war davon allerdings noch nicht die Rede.

Ein Ausbau der Trasse dürfte heftigen Protest von Anwohnern auslösen - im Münchner Norden sowie in den Landkreiskommunen entlang der Gleise. Ihnen war jahrelang versichert worden, ein Ausbau stehe nicht mehr zur Debatte. Das Ministerium lässt nach eigenen Angaben auch eine Neubaustrecke prüfen, ohne dabei konkreter zu werden. Denkbar wäre etwa eine Trassenführung entlang der Autobahn A 92.