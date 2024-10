Die Konzertreihe von Adele auf dem Messegelände in Riem und die Auftritte von Coldplay im Olympiastadion waren wohl die Hauptgründe für das Rekordergebnis der Münchner Hotellerie in diesem August: Insgesamt 2,1 Millionen Übernachtungen wurden in diesem Zeitraum registriert – das ist seit Aufzeichnung entsprechender Zahlen im Jahr 1912 einsame Spitze in einem Monat.