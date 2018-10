11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Überladene Lastwagen Schrott auf Schrott

Polizei stoppt desolaten Konvoi auf dem Weg nach Süden

Von Martin Bernstein

Das hatten sich zwei Männer aus Palermo ganz lukrativ und ganz einfach vorgestellt. Zu einfach: Schrottautos in Deutschland kaufen, dann die kleineren auf die größeren aufladen, Anhänger vollstopfen - und ab damit nach Süden, weit nach Süden. Zuerst über die Autobahn in den Mezzogiorno, dann auf ein Schiff verladen und in Afrika zu Geld machen. "Kongo-Dealer" werden diese Schrottautohändler in manchen ländlichen Gegenden Bayerns genannt. Der Haken an der Sache: Die als Transportmittel auserkorenen Gefährte waren derart schrottreif, dass der Traum vom großen Geschäft schon auf der Autobahn im Hofoldinger Forst zerplatze - an einer winzigen Steigung und an der Aufmerksamkeit der Münchner Verkehrspolizei.

Der desolate Konvoi fiel den Beamten am Sonntag gegen 17 Uhr auf. Zu übersehen und zu überhören waren die waghalsig überladenen Lastwagen mit den Werkstattkennzeichen auch nicht. Es quietschte, es rauchte, es dröhnte. Ein 7,5-Tonner, gefahren von einem 52-Jährigen, und ein 4,5-Tonner mit einem 49-Jährigen am Steuer bogen an der Ausfahrt Hofoldinger Forst von der Autobahn ab. An einer Ampel musste der kleinere Lkw an einer leichten Steigung anfahren. Und machte prompt schlapp. Der Auspuff war abgefallen, der Rahmen durchgerostet. Die wackeren Autohändler hatte das freilich nicht daran gehindert, einen 3,6 Tonnen schweren Imbisswagen aufzuladen und - verbotenerweise - auch noch einen Anhänger mit defekter Bremse anzuspannen, der wiederum mit zwei Kleinwagen beladen war. Auf dem 7,5-Tonner, dessen Bremsanlage ebenfalls völlig hinüber war, stand ein ungesicherter Pick-up. "Dass der Fahrer des Gespannes auch noch gegen das Sonntagsfahrverbot für Lkw verstieß", kommentierte ein Polizeisprecher am Donnerstag trocken, "rundete die Sache ab."

Die beiden Lastwagen und der Anhänger wurden für ein technisches Gutachten in die Polizeiverwahrstelle geschleppt. Die Fahrer erhielten wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Steuerhinterziehung jeweils eine Strafanzeige. Sie begingen zudem mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die genaue Bußgeldhöhe ist noch nicht bekannt, jedoch ist laut Polizei jeweils mit einer Summe im vierstelligen Bereich zu rechnen. Kein wirklich gutes Geschäft.