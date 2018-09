5. September 2018, 18:49 Uhr Übergriffe gab es nicht Schwere Vorwürfe waren frei erfunden

Zuerst sei sie in der S-Bahn von München nach Germering von fünf Männern begrapscht worden, dann hätten die angeblich arabischstämmigen Kerle ihr auch noch Bargeld, Kreditkarte und die Monatskarte für den Münchner Nahverkehr gestohlen. Das gab eine nicht mehr ganz nüchterne Frau aus Ismaning vor rund einem Jahr bei der Polizei an. Die ging der Anzeige nach und stellte fest, dass die Frau das angeblich gestohlene Geld am Arbeitsplatz vergessen hatte. Die Auswertung von Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn ließen die Ermittler noch stärker an der Geschichte zweifeln. Jetzt gestand die 30-Jährige, dass sie sich das alles "zusammengereimt" habe - wohl wegen des damals genossenen Alkohols.