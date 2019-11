Dank des Einsatzes eines unbekannten Helfers hat die Polizei zwei Handy-Räuber festnehmen können. Der 14-jährige Intensivtäter und sein 16-jähriger Komplize hatten zuvor versucht, zwei anderen Schülern deren iPhones abzuknöpfen. Der 15-Jährige aus Unterhaching und sein 16-jähriger Kumpel waren am Freitag gegen 23.30 Uhr auf der Königswieser Straße in Fürstenried unterwegs, als die anderen beiden von ihnen verlangten, ihnen ihre Mobiltelefone auszuhändigen. Mit je einem Faustschlag ins Gesicht ihrer Opfer, so steht es im Polizeibericht, verliehen die Angreifer ihrer Forderung Nachdruck. In einer nahe gelegenen Gasstätte bemerkte ein Mitarbeiter die Situation und eilte zu Hilfe. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Ein weiterer Mann nahm per Auto die Verfolgung auf, stellte die beiden Jugendlichen, forderte sie auf, in sein Auto einzusteigen und fuhr mit ihnen zurück. Am Tatort übergab er sie schließlich der Polizei.