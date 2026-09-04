Drei Täter haben am Mittwochabend ein Zoofachgeschäft in Pasing überfallen. Wie die Polizei berichtet, betraten die drei das Geschäft an der Bodenseestraße gegen 19.30 Uhr – zwei von ihnen mit Schal und Einwegmaske maskiert. Die beiden Angestellten, eine 23-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann, zogen sich zunächst in hintere Räume zurück. Nach kurzer Zeit gingen sie wieder nach vorn und sprachen die Räuber an. Daraufhin wurden sie mit einem Messer bedroht.