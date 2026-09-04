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PasingDrei Männer überfallen Zoogeschäft

Die Polizei sucht drei Personen, die ein Zoogeschäft in Pasing überfallen haben (Symbolbild).
Die Polizei sucht drei Personen, die ein Zoogeschäft in Pasing überfallen haben (Symbolbild).
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die  Täter bedrohten die Angestellten mit einem Messer, flüchteten aber dann ohne Beute.

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Drei Täter haben am Mittwochabend ein Zoofachgeschäft in Pasing überfallen. Wie die Polizei berichtet, betraten die drei das Geschäft an der Bodenseestraße gegen 19.30 Uhr – zwei von ihnen mit Schal und Einwegmaske maskiert. Die beiden Angestellten, eine 23-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann, zogen sich zunächst in hintere Räume zurück. Nach kurzer Zeit gingen sie wieder nach vorn und sprachen die Räuber an. Daraufhin wurden sie mit einem Messer bedroht.

Die Frau flüchtete in einen benachbarten Drogeriemarkt, dort verständigte eine Angestellte die Polizei. Bis diese eintraf, hatten sich die Täter jedoch schon in Richtung S-Bahnhof Neuaubing abgesetzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

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