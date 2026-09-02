Bei einem Überfall auf ein Wettbüro in Neuhausen am Dienstagvormittag hat ein bewaffneter Räuber mehrere Zehntausend Euro erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Mitarbeiterin des Geschäfts in der Leonrodstraße gegen 10.30 Uhr gerade den Müll rausbringen. Im Hinterhof wurde sie plötzlich von hinten gepackt und in ein Treppenhaus gedrängt. Dann zwang der Täter sie, das Wettbüro und einen Tresor zu öffnen. Dabei bedrohte er die Frau mit einem Messer.

Laut Polizei nahm der Täter rund 30 000 Euro an sich. Dann sperrte er die Mitarbeiterin in eine Toilette ein und flüchtete. Die Frau konnte sich selbst befreien und verständigte die Polizei. Trotz Fahndung mit etwa zehn Streifen konnte kein Verdächtiger gefunden werden.

Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen. Der Täter war maskiert, auffällig war jedoch eine schwarz-rote Weste.