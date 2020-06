Ein unbekannter Mann hat am Montagabend die Shell-Tankstelle an der Liesl-Karlstadt-Straße in Forstenried überfallen. Laut Polizei meldete sich die Verkäuferin gegen 22.45 Uhr bei der Einsatzzentrale und berichtete von dem Überfall. Obwohl mehr als zehn Streifen zum Tatort geschickt wurden, fehlt vom Täter bisher jede Spur. Der völlig maskierte Mann habe nach bisherigen Erkenntnissen die Tankstelle betreten und die 39-jährige Verkäuferin mit einem etwa 30 Zentimeter langen Metall-Gegenstand, der ein Werkzeug sein könnte, bedroht. Er forderte die Herausgabe von Geld und flüchtete. Mit gut 100 Euro war seine Beute aber nicht gerade üppig. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Er sprach akzentfreies Deutsch, trug Handschuhe und schwarze Oberbekleidung mit weißen Streifen an den Seiten der Hose. Maskiert war er mit einer schwarz-weißen Anonymus-Maske aus Plastik. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 089/ 2 9 1 00.