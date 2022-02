Isarvorstadt:Mann raubt Tankstelle in der Kapuzinerstraße aus

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ist am Mittwoch eine Aral-Tankstelle in der Isarvorstadt überfallen worden. Der Räuber habe gegen 20 Uhr die Verkaufsräume in der Kapuzinerstraße betreten, zunächst einige Artikel aus dem Kühlregal genommen und sie in eine Plastiktasche gesteckt, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er zur Kasse gegangen und habe von den beiden Angestellten Bargeld gefordert. Dabei habe er den Mitarbeitern eine Faustfeuerwaffe gezeigt, sie aber nicht gezogen und auch nicht auf die beiden Männer gerichtet.

Einer der Mitarbeiter übergab dem Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Mann flüchtete danach in Richtung Roecklplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg - obwohl sich mehr als 30 Polizeistreifen daran beteiligten, darunter auch Polizisten, die zuvor zur Verhinderung von Aufmärschen gegen die Corona-Maßnahmen in der Innenstadt eingesetzt waren.

Die Tankstelle an der Kapuzinerstraße war erst vor Kurzem schon einmal überfallen worden, am 5. Januar, ebenfalls an einem Mittwoch etwa zur selben Zeit. Auch damals erbeutete der unbekannte Täter mehrere Hundert Euro. Das zuständige Kommissariat prüfe nun, ob es sich um ein- und denselben Täter handeln könnte, teilte eine Polizeisprecherin mit. Auch ob es Zusammenhänge mit anderen Überfällen auf Tankstellen im Stadtgebiet gebe, werde untersucht. Erkenntnisse hierzu lägen aber noch nicht vor.

Beschrieben wird der Täter als 1,80 bis 1,90 Meter groß, von eher schlanker Statur mit braunen Augen. Er habe Deutsch mit einem unbekanntem Akzent gesprochen. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einem hellen Pullover, weißer Mütze, heller Hose und schwarzen Sneakern. Er habe eine Plastiktasche mit unbekannter Aufschrift und großen Haltegriffen dabei gehabt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/ 2 91 00 bei der Polizei zu melden.