Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen vor einer Woche an einer Tramhaltestelle nahe dem Sendlinger Tor von vier jungen Männern zusammengeschlagen worden. Er erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Augenzeugen berichten, dass ein Faustschlag den 37-Jährigen so hart getroffen habe, dass er noch im Stehen das Bewusstsein verloren habe, zusammengebrochen und mit dem Hinterkopf ungebremst auf den Betonboden aufgeschlagen sei. Dabei erlitt das Opfer einen Schädelbruch und eine Gehirnblutung.