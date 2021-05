Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend die Shell-Tankstelle in der Gundermannstraße am Harthof überfallen. Der Täter habe gegen 21.15 Uhr den Kassierer mit einer Pistole bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann erbeutete fast 400 Euro und floh zu Fuß. Eine Fahndung mit 30 Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen zur Tatzeit in der Umgebung der Schleißheimer Straße, Freudstraße und Gundermannstraße etwas aufgefallen ist. Der mutmaßliche Täter soll etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß gewesen sein. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke.