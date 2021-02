Ein Unbekannter hat am Samstagmittag am Hauptbahnhof einen 67-Jährigen ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten die beiden zuvor zusammen geraucht. Der 67-Jährige gab dem Unbekannten eine Zigarette und ließ seine Umhängetasche danach offen auf dem Boden stehen. Plötzlich schlug ihm der Täter mit der Faust ins Gesicht, nahm den Geldbeutel aus der Tasche und floh. Bei seiner Vernehmung durch die Polizei beschrieb das Opfer den Täter als etwa 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Seine dunkelblonden Haare hatte er zurückgekämmt. Er trug eine auffällige grün-braun-melierte Hose und sprach Georgisch.