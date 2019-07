1. Juli 2019, 18:37 Uhr Überfall in der Olympiastadt Mann wird von zwei Tätern attackiert

Am Sonntagnachmittag ist ein Mann von zwei Tätern überfallen und leicht verletzt worden - mitten in der Olympiastadt. Gegen 14 Uhr ging der 50-Jährige von seiner Wohnung zu einer Tankstelle am Helene-Mayer-Ring. Nach seinem Einkauf steckte er das Wechselgeld in seine Hosentasche und machte sich wieder auf den Heimweg. Unmittelbar vor seiner Haustüre wurde er nach Polizeiangaben plötzlich von einem Unbekannten gepackt. Der Angreifer forderte in akzentfreiem Deutsch das Bargeld. Als der 50-Jährige sich weigerte, versuchte der zweite Täter, in die Hosentasche des Opfers zu greifen. Auch das misslang. Die beiden Angreifer suchten daraufhin das Weite. Der zweite Mann verlor dabei ein grünes Teppichmesser, das er danach wieder einsteckte.