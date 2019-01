21. Januar 2019, 18:37 Uhr Überfall in der Ludwigsvorstadt Räuber sucht sich das falsche Opfer aus

Ein Straßenräuber in der Ludwigsvorstadt hatte am Sonntag kein Glück bei der Wahl seines Opfers. Der 28-Jährige überfiel gegen 0.45 Uhr einen 20-Jährigen, der vor dem Hauptbahnhof auf seine Trambahn wartete. Er stieß ihn von hinten zu Boden, kniete sich auf ihn und durchsuchte seine Taschen nach Geld und Wertsachen. Anschließend lief er mit der Geldbörse seines Opfers davon. Der Überfallene war allerdings Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Er rappelte sich auf, verfolgte den Täter und verständigte die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später einen Verdächtigen stellten, wehrte der sich gegen seine Festnahme. Ein Ermittlungsrichter erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Er war den Strafverfolgungsbehörden bereits in der Vergangenheit mit unterschiedlichen Delikten aufgefallen.