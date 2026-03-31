Eine 65-Jährige aus dem Münchner Stadtteil Moosach ist am Samstagmittag nach Polizeiangaben Opfer eines Raubüberfalls geworden – in ihrer eigenen Wohnung. Zwei Maskierte sollen sie an der Wohnungstüre zu Boden gestoßen, dort festgehalten und die Wohnung – erfolglos – nach Beute durchsucht haben. Die Kriminalpolizei sucht nun mögliche Zeugen der Attacke, bei der die Frau leicht verletzt wurde.

Der Überfall geschah am Samstag gegen 12.45 Uhr im Bereich der Untermenzinger, Donauwörther und Waldhornstraße. Als es an der Tür klingelte und die 65-Jährige öffnete, wurde sie laut Polizei von zwei Unbekannten zu Boden gestoßen und trotz Gegenwehr überwältigt. Die beiden maskierten Täter forderten Geld von der Frau und drohten ihr. Während ein Täter die Münchnerin weiterhin am Boden fixierte, durchsuchte der zweite die Wohnung nach Diebesgut, offenbar ohne fündig zu werden. Anschließend seien die Täter geflüchtet, berichtete die Frau.

Die 65-Jährige verständigte den Polizei-Notruf, eine sofort eingeleitete Fahndung brachte jedoch kein Ergebnis. Die Frau musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Am Tatort führte die Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Kommissariat 21 der Kriminalpolizei ermittelt. Die Täter sollen etwa 25 Jahre alt, schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Sie trugen offenbar dunkle Sturmhauben. Einer von ihnen soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben.