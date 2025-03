Sieben Männer sind in München festgenommen worden, nachdem sie einen 16-Jährigen ausgeraubt haben sollen. Die Gruppe soll am Mittwochmittag mit Drohungen und Beleidigungen Geld von dem Jugendlichen verlangt haben, wie die Polizei mitteilte.Als der 16-Jährige ihnen einen zweistelligen Betrag gab, ließen die Männer laut Polizei von ihm ab. Später habe der Jugendliche beobachtet, wie der Kommunale Außendienst (KAD) die Männer kontrollierte. Als der 16-Jährige einem KAD-Mitarbeiter von dem vorangegangenen Vorfall berichtete, ergriffen die Männer die Flucht.Die Polizei nahm den Angaben nach allerdings wenig später alle sieben Verdächtigen in der Nähe des Tatorts im Alten Botanischen Garten fest. Gegen die Männer im Alter zwischen 27 und 39 Jahren ermittle die Polizei nun wegen räuberischer Erpressung.