Ein Mann ist am Pasinger Bahnhof überfallen und beraubt worden. Ein Tatverdächtiger wurde am nächsten Tag festgenommen.

Das Opfer, 57 Jahre alt und aus Göppingen, war am Montag in Pasing aus einem Zug aus Ulm ausgestiegen. Dann bemerkte der Mann, dass er Teile seines Gepäcks im Zug vergessen hatte. Er machte sich auf die Suche nach einer DB-Information, um den Verlust anzuzeigen, fand jedoch keine geöffnete Stelle. Wohl aus Frust darüber konsumierte er dann Alkohol, was ihn so ermüdete, dass er sich auf eine Bank legte und einschlief.

Dort wurde er laut Polizei gegen 23 Uhr von einem Unbekannten angesprochen, der versuchte, ihm seinen Rucksack zu entreißen. Als er ihn festhielt, bekam er einen Faustschlag ins Gesicht, in dessen Folge er zu Boden ging und kurz bewusstlos wurde. Als er nach einigen Minuten wieder zu sich kam, bemerkte er, dass seine Bauchtasche und sein Rucksack verschwunden waren.

In den nächsten Stunden irrte der 57-Jährige orientierungslos über den Bahnhofsvorplatz. Am frühen Morgen schließlich sprach er einen Taxifahrer an, der die Polizei verständigte. Die Streife nahm eine Anzeige auf und stellte beim Geschädigten eine Alkoholisierung von 0,9 Promille fest.

Am Dienstagmittag wurden zwei Männer in der St.-Paul-Straße nahe der Theresenwiese von der Polizei kontrolliert, ein 24- und ein 27-Jähriger. Bei dem Jüngeren wurden Gegenstände gefunden, die dem Raub in Pasing zugeordnet werden konnten. Der Mann kam in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums.