31. Juli 2019, 18:53 Uhr Überfall auf Wettbüro Mit gezogener Pistole

Polizei sucht nach Vorfall in Ottobrunn Zeugen

Ein bewaffneter Mann hat am Mittwochmittag ein Wettbüro in Ottobrunn überfallen und nach Polizeiangaben "einen geringen Geldbetrag" erbeutet. Die Fahndung nach dem Unbekannten läuft. Opfer des Überfalls war der 58 Jahre alte Geschäftsführer des Wettbüros. Um 12 Uhr öffnete er seinen Laden und hielt sich allein am Tresen auf, als ein mit schwarzer Mütze, schwarzem Schal und schwarzem Kapuzenpullover mit weißen Bändern maskierter, bislang unbekannter Mann den Laden betrat und mit gezogener Pistole auf ihn zuging. Der etwa 20 Jahre alte Mann forderte auf Deutsch mit Akzent Geld, woraufhin ihm der 58-Jährige aus seiner Hosentasche einen geringen Betrag gab. Damit gab sich der Täter nicht zufrieden, er wollte jetzt Geld aus der Kasse. Der 58-Jährige entgegnete, dass er den Schlüssel nicht habe. Nachdem der Täter einen weiteren geringen Betrag erhalten hatte, türmte der Räuber in unbekannte Richtung. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die Ermittler vom Kommissariat 21 des Polizeipräsidiums (Tel. 089/29100) suchen jetzt mögliche Zeugen: Wer hat in der Straße Am Bogen - das ist nahe der Ottobrunner Gemeindeverwaltung - Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?