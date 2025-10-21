Zum Hauptinhalt springen

Polizei in MünchenDortmund-Fans von vermummten FC-Bayern-Anhängern überfallen

Für beide Vorfälle sucht die Polizei nun Zeugen (Symbolbild).
Für beide Vorfälle sucht die Polizei nun Zeugen (Symbolbild). (Foto: Marijan Murat/dpa)

Eine Gruppe mit roten Schals soll sie nach dem Spiel auf dem Parkplatz umringt und ausgeraubt haben. Und auch ein Löwen-Fan wurde attackiert.

Vier Anhänger von Borussia Dortmund und ein Fußball-Fan des TSV 1860 sind am Wochenende in München überfallen worden.

Die vier Dortmund-Anhänger gingen nach dem Spiel am Samstag in Richtung des Park-and-Ride-Parkplatzes in Hochbrück. Dort wurden sie von einer etwa 15- bis 20-köpfigen Gruppe umringt. Während die Polizei im ersten Fall keine Hinweise auf die Herkunft der Täter hat, geht sie hier davon aus, dass es sich um Fans des FC Bayern München handelte – sie waren mit roten Schals und Masken vermummt. Einer der Dortmunder erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, Fanschals und -pullover wurden geraubt.

Der Löwen-Fan war am Sonntag auf dem Weg zum Spiel seiner Mannschaft gegen den MSV Duisburg. Im U-Bahnhof Karl-Preis-Platz gingen vier bis fünf unbekannte Täter auf ihn los, schlugen ihn zu Boden, traten gegen Oberkörper und Kopf des Mannes. Außerdem raubten sie seinen Fanschal. Passanten verständigten die Polizei, als die eintraf, waren sowohl Täter als auch Opfer verschwunden.

Für beide Vorfälle sucht die Polizei nun Zeugen.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

TU-Studie zur Bewerbung
:Was Olympische Spiele wirklich kosten könnten – und was sie München bringen würden

Investitionen von mehr als 20 Milliarden Euro: Kann München sich das leisten? Und würde es sich lohnen, so viel Geld auszugeben? Was für Sommerspiele an der Isar geplant ist und was Forscher raten.

SZ PlusVon Heiner Effern und René Hofmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite