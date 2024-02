So läuft die 60. Münchner Sicherheitskonferenz ab, Tipps für den Valentinstag in München, warum so viele Studierende ins Philologicum wollen und mehr.

Von Franziska Peer

Theater, Kinos, Restaurants für den 14. Februar Tipps zum Valentinstag in München

Feng Shui-Tipps Schiebt die Betten in die Mitte

Wenn die Liebe Schicksal spielt Liebe auf den ersten, zweiten Blick (SZ Plus)

Liebesbriefe aus dem Ersten Weltkrieg "Hoffentlich wirst du gut durchgekommen sein" (SZ Plus)

Tatsächlich Liebe? Fische kuscheln, Gibbon-Paare haben ihr eigenes Lied: Doch ist das wirklich Liebe oder bloße Paarbindung? Das fragt sich Ilse Tutter, Zoo-Guide in Hellabrunn, nicht nur am Valentinstag. Für einige Bewohner des Tierparks werden Dates gar arrangiert - ganz unromantisch (SZ Plus).

Siko mit "einer erhöhten abstrakten Gefahr" So viele Teilnehmer wie nie werden an der MSC teilnehmen: mehr als 50 Staats- und Regierungschefs sowie 60 Außenminister. Die Gegendemonstranten stellen sich auch schon auf. Wo es eng wird am Wochenende.

Die Schwächsten auf dem Münchner Wohnungsmarkt Die Wohnungsknappheit in München setzt Genossenschaften zunehmend unter Druck. Doch wie geht es erst Organisationen, die sich um die Vermittlung von Menschen mit einer Suchterkrankung kümmern? (SZ Plus)

Warum wollen so viele Studierende ins Philologicum?An den Münchner Hochschulen ist Klausurenphase. Die Arbeitsplätze in den Uni-Bibliotheken sind hart umkämpft, aber wohl nirgendwo so sehr wie im Philologicum. Die besten Plätze sichert nur ein Sprint (SZ Plus).

Abrechnungschaos kostet Stadtwerke München zweistelligen Millionenbetrag Monatelang zog der Energieversorger keine Abschlagszahlungen für Strom, Gas und Fernwärme ein. Das hat teure Konsequenzen für die SWM. Und was bedeutet das für die Kunden?

Urteil des Bundesgerichtshofs Mittäter beim Starnberger Dreifachmord bleibt in Haft

Tanz der Marktfrauen Am Ende knallt die Konfetti-Kanone

Neuer Bahnhof für U5-Verlängerung Jahrelang Baustelle auf Pasinger Nordumgehung

