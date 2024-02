Was aus dem Café Reitschule wird, wie voll es bei der Demo gegen Rechtsextremismus war, Mickie Krauses Auftritt im Münchner Faschingsfinale und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

"Man könnte denken, man ist nicht in München" Mickie Krause tritt im Münchner Faschingsfinale auf. Im Interview erzählt der deutsche Party-Schlagermeister, warum er nicht auf seinen Möpse-Song reduziert werden will, und warum er den Puff-Song "Layla" überhaupt nicht singen würde (SZ Plus).

München schminkt sich Es gibt sie wieder, die Clowns, Raubtiere und Matrosinnen. Und sie sind gar nicht so selten. Unser Autor nimmt einen zarten Trend zur privaten Faschingsparty wahr - obwohl zum Feierhöhepunkt am Dienstag in der Stadt einiges geboten ist.

Eine Stadt leuchtet Am Tag nach der großen Demo sind die Veranstalter und die Rednerin noch immer bewegt davon, wie die Münchnerinnen und Münchner zusammenstanden. Es war ein Abend, der auf eine leise Art laut war.

Was wird aus dem Café Reitschule? Auf dem Gelände des historischen Lokals wird nicht mehr geritten, dabei war die Förderung des Uni-Reitsports einst vertraglich festgelegt worden. Warum zwei ehemalige Studenten das für ein Unding halten (SZ Plus).

AC/DC spielen zweimal im Olympiastadion Die legendäre australische Rockband gibt zwei Konzerte, trotzdem dürften die Tickets erfahrungsgemäß knapp werden. Wo und wann man Karten bekommt.

Warum Münchens Wachstum so schwer vorherzusagen ist Die Stadt rechnet für 2040 mit 1,81 Millionen Bewohnern, der Freistaat nur mit 1,59 Millionen. Die Abweichung macht mehr aus als die Bevölkerungszahl einer Stadt wie Regensburg.

WEITERE NACHRICHTEN

Architektur Sep-Ruf-Haus in Solln soll abgerissen werden

Münchner Amtsgericht Diebstahl über das Funksignal

Nahverkehr So unpünktlich fährt die Münchner S-Bahn

Kontrolle in Bogenhausen Gefährliche Droge Carfentanyl erstmals in München beschlagnahmt

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER KULTURTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg