Zehn Jahre nach seinem Tod ist Udo Jürgens noch einmal in den großen Konzerthallen zu erleben – auf einem Riesenbildschirm und mit KI-geputzter Stimme. Dennoch geht es emotional zu bei der „Da Capo“-Hommage – auch für seinen treuen Orchesterleiter Pepe Lienhard.

Interview von Michael Zirnstein

Was beruflich mit einem mächtigen Anpfiff begann, endete in einer großen Freundschaft: 37 Jahre lang war Pepe Lienhard als Orchesterleiter an der Seite von Udo Jürgens. Dabei hatte der Saxofonist aus Frauenfeld durchaus eine eigene Karriere: 1977 wurde er für die Schweiz beim Grand Prix Sechster mit dem Titel „Swiss Lady“ (und erfand mit Jodler und persischem Alphornisten gleich mal den später sogenannten Tradimix), und wirklich jeder hierzulande kennt sein Instrumental „El Gato“ – die Titelmelodie von „Wetten, dass..?“