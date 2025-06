Die U6 wird am Dienstag, 17. Juni, zwischen Partnachplatz und Implerstraße ab neun Uhr bis voraussichtlich Mittwochfrüh erneut gesperrt. Schon in der vorigen Woche war das Streckenstück unterbrochen gewesen, nachdem am Donnerstagnachmittag eine U-Bahn am Harras entgleist war. Nun sind Nacharbeiten nötig.