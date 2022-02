Neuer Look hinter der Lok

Vier Bahnhöfe der U-Bahn-Linie 5 in Neuperlach bekommen ein neues Erscheinungsbild. Die Fassaden symbolisieren künftig die Namensgeber der Haltestellen und das Umfeld. Bis Ende Juni wird saniert, so lange kommt es zu Behinderungen.

Die Bahnhöfe der Linie U5 zwischen Innsbrucker Ring und Neuperlach-Süd bekommen ein neues Erscheinungsbild. Mit der Sanierung der sogenannten Hintergleisfassaden verwendet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erstmals ein neues Gestaltungskonzept, das sie gemeinsam mit dem Architekturbüro Allmannwappner entwickelt hat und welches das bisherige Gestaltungsmuster aus den Achtzigerjahren ersetzt. Die Neugestaltung der Fassaden soll bis Juni 2022 abgeschlossen sein.

Mit dem neuen Gestaltungskonzept setze man auf der U5 Süd auf "individuelle Identitäten" für die U-Bahnhöfe Michaelibad, Quiddestraße, Neuperlach Zentrum und Therese-Giehse-Allee, teilt die MVG mit. Individuelle Symbole und Bilder sollen künftig die Gegend, in der sich der U-Bahnhof jeweils befindet, sowie berühmte Namensgeber der Haltestellen widerspiegeln. Die neuen Designs basieren auf der Farbe Gelb, die bereits an den übrigen Bahnhöfen der U5 prägend ist. Den U-Bahnhof Michaelibad zieren in Zukunft passenderweise Motive aus dem Schwimmsport.

Detailansicht öffnen Friedenstauben werden an der Quiddestraße an den Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde erinnern. (Foto: MVG)

Am Bahnhof Quiddestraße, der nach dem Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde benannt ist, werden stilisierte Friedenstauben zu sehen sein. Die Gestaltung der Haltestelle Neuperlach Zentrum, urbaner Mittelpunkt des Viertels, ist von städtebaulichen Motiven geprägt. An der Therese-Giehse-Allee schließlich blicken Fahrgäste künftig auf abstrakte Porträts der Münchner Schauspielerin.

Nachdem die Bezirksausschüsse Ramersdorf-Perlach und Trudering den Entwürfen der MVG zugestimmt hatten, können die Arbeiten für die Neugestaltung der U-Bahnhöfe Ende Februar beginnen. In der Stadtgestaltungskommission wurde der übergeordnete Gestaltungsleitfaden bereits Anfang 2021 vorgestellt. Die Sanierung der Hintergleisfassaden ist notwendig, da einzelne Bauteile nach mehr als 40 Jahren ersetzt werden müssen. Der Rückbau der bisherigen Fassadenteile läuft bereits seit dem vergangenen Dezember. Wegen der Sanierungsarbeiten kommt es noch bis Ende Juni zu Einschränkungen auf der U5. Die MVG informiert auf ihrer Homepage mvg.de.