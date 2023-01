Die Bauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt zur Verlängerung der U-Bahnlinie 5 West nach Pasing beginnen. Das meldet das Baureferat. Nach dem ersten Bauabschnitt vom Laimer Platz bis zum künftigen Bahnhof Willibaldstraße, an dem seit Januar 2022 gebaut wird, geht es nun weiter: Gegraben wird von der Fischer-von-Erlach-Straße und unter der Kleingartenanlage sowie der Sportfläche im Bereich des Westbades zur Straße Am Knie und weiter bis zum Bahnhof Pasing. Vom 23. bis 28. Januar sind zunächst "Vorwegmaßnahmen" am Knie vorgesehen. Geplante Bauzeit für die U-5-Verlängerung: zehn Jahre.