Ein randalierender Mann hat Montagnacht mehrere Polizisten angegriffen und verletzt, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Der 22-Jährige soll sich gegen 23 Uhr im U-Bahnhof Max-Weber-Platz nackt ausgezogen haben und sei aggressiv auf Wartende losgegangen, berichtet die Polizei. Außerdem soll er sich am Gleis auf dem Boden gewälzt haben. Mehrere Zeugen verständigten unabhängig voneinander die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten sprachen den Randalierer an, da trat er einer 22-jährigen Polizistin unvermittelt in den Unterleib, berichtet das Präsidium. Als ihre Kollegen den Angreifer daraufhin zu Boden brachten und fesselten, soll er sich so massiv gewehrt haben, dass er einen weiteren Beamten am Handgelenk verletzte. Erst als zwei zusätzliche Streifen zur Verstärkung eintrafen, konnte der Mann schließlich festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab 0,0 Promille. Der Angreifer selbst sagte gegenüber der Polizei aus, er habe wohl "eine Kräutermischung geraucht".