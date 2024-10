Die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) wartet die Gleise auf mehreren U-Bahn-Linien mit einem Schienenfräszug. Die Arbeiten beginnen am kommenden Sonntag und dauern bis Anfang Dezember, teilt das Unternehmen mit. Betroffen sind Abschnitte der Linien U2, U3, U4, U5 und U6, auf denen es zu Ausfällen und Fahrplanänderungen kommt.

Die Bauarbeiten sollen immer nachts zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr morgens stattfinden und beginnen diesen Sonntag auf der U6 zwischen Garching-Forschungszentrum und Münchner Freiheit. Bis Donnerstagnacht fährt die Linie von 22.30 Uhr an nur alle 20 Minuten. Von Freimann bis zur Dietlindenstraße verkehren die Züge nur auf einer Schiene. Ausnahme: Wegen des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande in der Allianz Arena pausieren die Arbeiten auf der U6 am späten Montagabend.

Im Anschluss wird die MVG den Fräszug auf weiteren Linien einsetzen. Das Fahrzeug soll einen knappen Millimeter der Schiene abtragen und damit deren Lebensdauer erhöhen. Für einen Kilometer Schiene benötigt der Fräszug ungefähr zwei Stunden.