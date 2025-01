Von Sandra Kunkel

Yousuf ist mit zwei Freunden unterwegs. Die drei jungen Männer arbeiten in einem Restaurant und sind deshalb häufig nachts unterwegs. Gerade ist es drei Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die kleine Gruppe sitzt in einer U2, die den Bahnhof Fraunhoferstraße verlässt – in einer für den öffentlichen Nahverkehr in München historischen Nacht. Denn an diesem langen Wochenende fahren die U-Bahnen erstmals durchgehend. München hat jetzt eine Nacht-U-Bahn.