Eine Unaufmerksamkeit hat einen Mann am U-Bahnhof Nordfriedhof am frühen Montagabend das Leben gekostet. Wie die Polizei berichtet, befand sich der 47-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 17.15 Uhr auf dem Bahnsteig der Linie U6. Ohne Fremdeinwirkung stolperte er und fiel ins Gleisbett – genau in jenem Moment, als ein Zug einfuhr.