Eine Unaufmerksamkeit hat einen Mann am U-Bahnhof Nordfriedhof am frühen Montagabend das Leben gekostet. Wie die Polizei berichtet, befand sich der 47-Jährige mit Wohnsitz in München gegen 17.15 Uhr auf dem Bahnsteig der Linie U6. Ohne Fremdeinwirkung stolperte er und fiel ins Gleisbett – genau in jenem Moment, als ein Zug einfuhr.
Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Zugführer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Zug erfasste den Gestürzten, er war sofort tot. Die Polizei spricht von einem Unfall und schließt eine Fremdeinwirkung oder auch eine Alkoholisierung, die zum Sturz geführt haben könnte, aus.