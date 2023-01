Wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor müssen die Linien U3 und U6 in der Innenstadt von Samstag, 14. Januar, bis einschließlich Donnerstag, 16. Februar, wieder zeitweise unterbrochen werden. In der Regel ist der Betrieb dadurch zu folgenden Zeiten eingeschränkt: an den Wochenenden samstags ab circa 21 Uhr sowie sonntags ganztags. Unter der Woche gelten die Einschränkungen von Montag bis Donnerstag von 22.30 Uhr bis Betriebsschluss. Von den Sperrungen ausgenommen ist der Dienstag, 24. Januar, wegen eines Fußballspiels in Fröttmaning.

Während der Unterbrechung fährt zwischen Odeons- und Goetheplatz nur ein Pendelzug im 15-Minuten-Takt. Die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Münchner Freiheit fährt sie alle zehn Minuten, zwischen Goetheplatz und Fürstenried West alle 15 Minuten. Die U6 ist zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum beziehungsweise Fröttmaning und Odeonsplatz sowie zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern alle zehn Minuten.

Von Ende Februar bis voraussichtlich Ende Mai sind dann Sperrungen auf der Ebene der U1/U2 geplant. Die MVG informiert ihre Fahrgäste über die üblichen Kanäle.