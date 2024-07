Einer sagt es dem anderen ins Ohr und am Ende kommt irgendein Unsinn heraus. So geht das beliebte Kinderspiel „Stille Post“. Eine ähnliche Informationskette hat am U-Bahnhof Moosfeld im Münchner Osten am Montag möglicherweise das Schlimmste verhindert. Ein Mann war aufs Gleis gestürzt, laut Polizei war er alkoholisiert und unter Drogeneinfluss. Gleich mehrere Augenzeugen reagierten beherzt und schnell. Das rettete dem Mann das Leben.

Ein 42-Jähriger hatte den Sturz des Mannes beobachtet. Er sprang hinterher und zog den 45-Jährigen in den Rettungsschacht. Auch eine junge Frau hatte den Vorfall bemerkt. Nach Angaben der Polizei telefonierte sie gerade mit einer Bekannten, die sich in der nächsten einfahrenden U-Bahn befand. Diese wiederum sprach im Zug einen 51-Jährigen aus dem Landkreis Erding an. Der Mann betätigte die Notbremse und nahm so mit dem U-Bahnfahrer Kontakt auf. Der konnte noch während des Gesprächs die Geschwindigkeit reduzieren und vorsichtig in den U-Bahnhof einfahren.

Der 45-Jährige und sein drei Jahre jüngerer Retter konnten eigenständig aus dem Gleisbereich auf den Bahnsteig klettern. Der Verunglückte war durch den Sturz aufs Gleis leicht verletzt worden. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Münchner Verkehrsgesellschaft befindet sich unter jeder Bahnsteigkante ein Sicherheitsraum, der genauso lang ist wie der Bahnsteig. Wer gestürzt ist, kann sich dort in Sicherheit bringen, indem er sich möglichst unbeweglich gegen die Nischenwand drückt. Wer eine solche Situation beobachtet, sollte sofort den Nothalt an der richtigen Seite der Notrufsäule ziehen.