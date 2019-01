30. Januar 2019, 07:46 Uhr Störung auf Linie U3 und U6 U-Bahnverkehr zwischen Sendlinger Tor und Odeonsplatz eingeschränkt

Wegen eines Gleisbruchs am Marienplatz ist derzeit auf den Linien U 3 und 6 nur ein Gleis befahrbar - für Pendler bedeutet das Warten oder Umsteigen.

Wegen eines Gleichsbruchs im Bereich Marienplatz kommt es auf den U-Bahnlinien U3 und U6 zu erheblichen Einschränkungen. Der Streckenabschnitt Sendlinger Tor bis Odeonsplatz kann derzeit in beiden Richtungen nur auf Gleis 1 mit stark eingeschränkter Kapazität befahren werden, wie die MVG mitteilt.

Die Züge der Linie U 3 fahren den Angaben zufolge in den Abschnitten Fürstenried West bis Implerstraße sowie Münchner Freiheit bis Moosach.

Die Züge der Linie U 6 fahren zwischen zwischen Sendlinger Tor und Odeosplatz wechselseitig über Gleis 1.

Der Gleisbruch ist erst am Mittwochmorgen aufgefallen, derzeit wird der Schaden kontrolliert und Reparaturen geprüft. Wie lange das dauert, war zunächst unklar. Für alle Pendler hat der MVG-Sprecher Matthias Korte nur einen Tipp: Wer irgendwie anders fahren kann, soll ausweichen. Alternativen gibt die MVG in einer Mitteilung gleich selbst mit an: